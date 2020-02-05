Кількість загиблих в результаті сходження лавин у Туреччині зросла до 38

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Середа, 5 лютого 2020, 18:05

На сході Туреччини зросла кількість загиблих в результаті сходження двох  лавин на автомобільну гірську дорогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

За останніми даними, щонайменше 38 осіб, включаючи службовців сил безпеки, загинули, ще 53 отримали поранення.

Раніше повідомлялося про 28 загиблих.

За словами губернатора провінції Ван Мехмета Еміна Більмеза, серед загиблих щонайменше вісім співробітників жандармерії, три охоронці, три пожежники і дев'ять цивільних осіб.

Інтенсивні пошуково-рятувальні роботи тривають, і ще 15 машин швидкої допомоги були направлені в регіон в умовах ризику нових лавин, додав він.

Близько 300 працівників екстреної служби були викликані на автодорогу поблизу оточеного горами міста Бахчесарай у провінції Ван, яка межує з Іраном, після лавини, що зійшла пізно у вівторок, забравши життя п'ятьох людей. Близько полудня у середу команду рятувальників накрила друга лавина. 

Теми: Туреччина стихійне лихо жертви


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