ООС: 7 ворожих обстрілів, без втрат

Збройні формування Російської Федерації 7 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: ООС

Деталі: Бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував два обстріли поруч із Новотроїцьким, по одному неподалік Широкиного, Мар’їнки, Пісків, Оріхового, Щастя.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

4 лютого ворог 12 разів порушив режим припинення вогню.