Новини 5 лютого: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах
Уряд призначив в.о. голови "Укрзалізниці", нардепи пропонують заборонити фільми і музику без навушників в автобусах — новини, які були актуальні 5 лютого.
Про Укрзалізницю
Уряд призначив Желька Марчека виконуючим обов’язки голови "Укрзалізниці".
Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння — німецька залізнична компанія консультуватиме УЗ.
Про музику в автобусах
Народні депутати подали законопроєкт про заборону відкритої трансляції в автобусах музики і фільмів.
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
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