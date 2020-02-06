Для боротьби із коронавірусом ВООЗ потребує $675 мільйонів

203 перегляди
Четвер, 6 лютого 2020, 00:54

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

Джерело: заява ВООЗ 

Деталі: Найбільше занепокоєння в організації викликають країни, які не мають тест-систем для виявлення хворих на вірус. "Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров'я для виявлення, діагностики та догляду за людьми з вірусом, щоб запобігти подальшій передачі вірусу та захистити медичних працівників", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Стратегічний план реагування на нове захворювання розрахований на період лютого-квітня 2020 року. 

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисяч осіб. Померли майже 500 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На борту лайнера, де виявили коронавірус, 25 українців – МЗС 5 лютого 2020, 18:52
ЗМІ: 20 українців застрягли на борту лайнера, де виявили коронавірус 5 лютого 2020, 17:18
Ізоляція людей і гаряча лінія: МОЗ готується до коронавірусу 5 лютого 2020, 16:41
Усі новини
Головні новини
Баканов прокоментував обшуки СБУ у студії Дубінського
В Україні підвищили тарифи на холодну воду. Як зростуть платіжки
На борту лайнера, де виявили коронавірус, 25 українців – МЗС
Пасажирський Boeing "Ізмір-Стамбул" розбився в Туреччині
Усі новини
думка

Якщо батьки хочуть дивно назвати дитя, держава має втрутитись

афіша

Куди піти в лютому? Топ подій Києва

ТаблоID

Червона доріжка BAFTA у "старому" вбранні