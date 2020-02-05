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Для боротьби із коронавірусом ВООЗ потребує $675 мільйонів

Середа, 5 лютого 2020, 23:54
Для боротьби із коронавірусом ВООЗ потребує $675 мільйонів

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

Джерело: заява ВООЗ 

Деталі: Найбільше занепокоєння в організації викликають країни, які не мають тест-систем для виявлення хворих на вірус. "Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров'я для виявлення, діагностики та догляду за людьми з вірусом, щоб запобігти подальшій передачі вірусу та захистити медичних працівників", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Стратегічний план реагування на нове захворювання розрахований на період лютого-квітня 2020 року. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисяч осіб. Померли майже 500 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайздоров'я
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