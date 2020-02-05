Для боротьби із коронавірусом ВООЗ потребує $675 мільйонів

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Джерело: заява ВООЗ

Деталі: Найбільше занепокоєння в організації викликають країни, які не мають тест-систем для виявлення хворих на вірус. "Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров'я для виявлення, діагностики та догляду за людьми з вірусом, щоб запобігти подальшій передачі вірусу та захистити медичних працівників", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Стратегічний план реагування на нове захворювання розрахований на період лютого-квітня 2020 року.

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