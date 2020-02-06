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Головні новини середи і ночі: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах

Четвер, 6 лютого 2020, 07:00

Уряд призначив в.о. голови "Укрзалізниці", нардепи пропонують заборонити фільми і музику без навушників в автобусах — новини, які були актуальні 5 лютого.

Про Укрзалізницю

Уряд призначив Желька Марчека виконуючим обов’язки голови "Укрзалізниці".

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння — німецька залізнична компанія консультуватиме УЗ.

Про музику в автобусах

Народні депутати подали законопроєкт про заборону відкритої трансляції в автобусах музики і фільмів.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

В Україні 11 пацієнтам уже зняли підозру на коронавірус 2019-nCoV, двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці.

Рада розглядатиме законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі вже 6 лютого, очікується, що голосування триватиме до 3-4 години ранку.

Верховна Рада провалила в першому читанні голосування за законопроєкт про виплату пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

Внаслідок зараження китайським коронавірусом померли 564 людини. Вилікувались від вірусу 1124 особи.

Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту - зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

Українська правда
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