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Наслідки снігопаду: на трасі Одеса – Рені обмежили рух, 600 населених пунктів без світла

Четвер, 6 лютого 2020, 07:20

Через сильний вітер і налипання мокрого снігу 600 населених пунктів у 13 областях залишились без електропостачання, на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені тимчасово обмежили рух вантажівок.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укравтодор

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 600 населених пунктів у 13 областях, а саме: Одеська – 137, Дніпропетровська – 120, Херсонська – 87, Миколаївська – 59, Кіровоградська – 57, Донецька – 34, Полтавська – 27, Івано-Франківська – 26, Запорізька – 19, Чернівецька – 19, Черкаська – 8, Вінницька -4 та Закарпатська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго".

Деталі: Вранці 6 лютого для недопущення накопичення транспортних засобів та розчистки доріг від снігу тимчасово обмежили рух великовагових транспортних засобів на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені.

Рятувальники 5 лютого відбуксирували з заметів 134 транспортних засоби, у яких перебувало 189 осіб, а також прибрали 77 повалених дерев.

За даними Укравтодору, ускладнення руху великовагового транспорту виникли також на деяких ділянках доріг у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Кіровоградській областях.

Наразі проїзд всіма ділянками доріг державного значення, крім Одеської області, забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.

6 лютого у південних, східних та Дніпропетровській областях очікуються складні погодні умови (ІІ помаранчевий рівень небезпечності): вранці значний, місцями сильний сніг, вдень помірний. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, температура повітря вдень близько 0°.

У Приазов’ї та Криму – мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, від 1° тепла  до  4° морозу, пориви вітру у четвер сягатимуть 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с.  

Українська правда

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Теми: погодадорогиДСНС
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