Жорстка посадка літака в Стамбулі: кількість жертв зросла

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Четвер, 6 лютого 2020, 08:45
Фото: The Sun

У результаті жорсткої посадки літака в Стамбулі, який розколовся на три частини, загинуло 3 людей, 179 постраждали.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фареттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Початково повідомлялося, що у катастрофі ніхто не загинув, а 52 людини були госпіталізовані. Втім, за оновленими даними міністра, в результаті аварії померли 3 людини і 179 отримали поранення. Загалом на борту було 183 особи.

Boeing 737-800, який виконував рейс Ізмір-Стамбул, намагався приземлитися в умовах сильного вітру та дощу.

Він розпався на три частини після того, як упав з висоти близько 30 метрів. Літак не міг утриматися на злітно-посадковій смузі, його жорстко протягнуло вздовж 50 - 60 метрів.  

Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбула, а в аеропорту Sabiha. Всі рейси з нього були перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула. Зараз аеропорт Sabiha знову працює. Прокуратура почала розслідування за фактом аварії.

Теми: Туреччина авіа катастрофи


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