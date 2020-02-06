Жорстка посадка літака в Стамбулі: кількість жертв зросла

У результаті жорсткої посадки літака в Стамбулі, який розколовся на три частини, загинуло 3 людей, 179 постраждали.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фареттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Початково повідомлялося, що у катастрофі ніхто не загинув, а 52 людини були госпіталізовані. Втім, за оновленими даними міністра, в результаті аварії померли 3 людини і 179 отримали поранення. Загалом на борту було 183 особи.

Boeing 737-800, який виконував рейс Ізмір-Стамбул, намагався приземлитися в умовах сильного вітру та дощу.

Він розпався на три частини після того, як упав з висоти близько 30 метрів. Літак не міг утриматися на злітно-посадковій смузі, його жорстко протягнуло вздовж 50 - 60 метрів.

YENİ GÖRÜNTÜLER...



Pegasus Havayolları uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı kazada uçağın pistten büyük bir hızla toprak zemine düştüğü güvenlik kamerasına yansıyor. pic.twitter.com/hqff9XtmEs — Sözcü TV (@sozcu_tv) February 6, 2020

Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбула, а в аеропорту Sabiha. Всі рейси з нього були перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула. Зараз аеропорт Sabiha знову працює. Прокуратура почала розслідування за фактом аварії.