За добу в зоні ООС – 13 обстрілів і один уражений боєць, зранку обстріляли Оріхове

5 лютого бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

Джерело: зведення штабу ООС станом на ранок 6 лютого

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів по українських позиціях, у районі відповідальності ОТГ "Північ" – 4.

Противник обстрілював позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З початком цієї доби окупаційні війська зі 120-мм міномету випустили 15 мін по захисникам населеного пункту Оріхове.

За поточну добу втрат немає.