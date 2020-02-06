Затримали підозрюваного у підпалі автівки журналістки "Радіо Свобода"

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявився 19-річний уродженець Молдови.

Джерело: Facebook-сторінка головної прокурорки Львівщини Ірини Діденко, пресслужба СБУ

Пряма мова Діденко: "Затримали громадянина, який підпалив автівку журналістки "Радіо Свобода" ГалиниТерещук.

Вдалося встановити траєкторію пересування та місце перебування 19-річного жителя Хмельницької області, який в ніч вчинення злочину кілька разів перевдягався, аби не потрапити у поле зору правоохоронців.

Понад 70 ГБ відеозаписів із камер спостережень, сотні годин безперервної скоординованої слідчо-оперативної роботи дали свій результат.

Фігуранта затримано в Одесі, вручено повідомлення про підозру".

Деталі: Прокурор повідомила, що підозрюваного мають доставити у Львів для допиту.

Крім того, прокурори завершили допити основних свідків злочину, які надали викривальні показання.

Наразі триває робота для встановлення замовника злочину.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підпалювач студент, громадянин Молдови. Пізніше УП в МВС уточнили, що хлопець - уродженець сусідньої Молдови.

Поліція Львівщини затримала підозрюваних у підпалі авто журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Проведено обшуки. Доказової бази вистачає. Підпалювач - студент, громадянин Молдови. Хто його спонукав на таке - встановлюємо. Безпека журналістів - пріоритет. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 6, 2020

Зловмиснику інкримінують злочин за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом – підпалу).

Санкція інкримінованої фігуранту статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо: