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Все менше росіян приїздять в Україну – прикордонна служба

Четвер, 6 лютого 2020, 11:11
Все менше росіян приїздять в Україну – прикордонна служба

У 2019 році український кордон перетнуло 27,3 мільйона іноземців.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Якщо в 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 млн іноземців, у 2017 – 14,6 млн, то 2019 рік закрито цифрою 27,3 млн".

На кордонах з Євросоюзом зафіксовано 6,3 млн перетинів, з яких як на в’їзд, так і виїзд слідувало по 3 млн, причому 2,4 млн – з Польщею. Крім того, 7,9 млн іноземних громадян перетнуло кордон з Молдовою, 4,5 млн – з Білоруссю, 2,8 млн – з Росією.

За даними прикордонників, спостерігається певне збільшення  показника перетинання кордону України громадянами з Польщі та Румунії.

Також, у порівнянні з 2018-м, більш привабливою наша країна стала для громадян з Німеччини (на 14%), Ліхтенштейну (12%), Великобританії (11%), Литви (24%), Латвії та Швеції (13%), Люксембургу (20%), Австрії (27%).

Крім того, для вірмен (на 8%), узбеків (12%), датчан (майже в 2 рази), естонців (6%), португальців (14%), бельгійців (27%), а ще для громадян, які прямували з Фінляндії (11%), Хорватії (16%), Кіпру (15%) та Філіппін (+ 11%).

Водночас зафіксовано певне зменшення в’їзду в Україну з боку росіян, у порівнянні з 2018 роком – на 7%.

Також показник впав стосовно в’їзду в Україну громадян, які прямували з Білорусі (на 13%), Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладеш (21%).

Що передувало: Прикордонники розповіли, в які країни все частіше їздять українці. У 2019 році українські громадяни значно менше перетинали кордон з Росією.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакордонРосія
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