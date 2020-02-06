Зеленський досі чекає реальних результатів від Авакова по резонансних справах

Президент Володимир Зеленський очікує від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова конкретних результатів з розслідування справ про вбивство журналіста Павла Шеремета, активістки Катерини Гандзюк та інших резонансних злочинів.

Джерело: Президент Володимир Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Ви знаєте, що є дуже багато резонансних справ, які хвилюють суспільство. Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи. Тому давайте почекаємо - потрібен результат".

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