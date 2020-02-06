Зеленський досі чекає реальних результатів від Авакова по резонансних справах

1575 переглядів
Четвер, 6 лютого 2020, 12:33

Президент Володимир Зеленський очікує від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова конкретних результатів з розслідування справ про вбивство журналіста Павла Шеремета, активістки Катерини Гандзюк та інших резонансних злочинів.

Джерело: Президент Володимир Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Ви знаєте, що є дуже багато резонансних справ, які хвилюють суспільство. Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи. Тому давайте почекаємо - потрібен результат".

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Теми: Зеленський Аваков


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський із командою презентував проєкт "Дія" 6 лютого 2020, 12:12
Колишній футболіст "Динамо" може очолити міністерство 6 лютого 2020, 11:36
У Зеленського нові зміни у Кабміні обговорюють без Богдана 6 лютого 2020, 11:20
Усі новини
Головні новини
Зеленський із командою презентував проєкт "Дія"
Тимошенко в Раді зайняла місце Разумкова, а бодібілдер із "Слуги народу" заблокував Власенка
Зеленський вмовляє "слуг народу" на фракції підтримати ринок землі
Жорстка посадка літака в Стамбулі: кількість жертв зросла
Усі новини
Фотопроект

Знайдіть відмінності: як кліматичні зміни показали через відомі картини

ТаблоID

Червона доріжка BAFTA у "старому" вбранні

Діти

10 наукових підказок для батьків від американської економістки