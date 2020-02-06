Порошенко каже, що на нього не тиснув ні Трамп, ні Обама

У пресслужбі фракції 5-го президента Петра Порошенка запевняють, що на нього не тиснув президент США Дональд Трамп чи його попередник Барак Обама.

Джерело: пресслужба "Євросолідарності"

Дослівно: "Президент Трамп, як і президент Обама, не здійснювали жодного тиску на президента Порошенка.

Поширена інформація американським сайтом ТPM абсолютно не відповідає дійсності.

Ми високо цінуємо відносини стратегічного партнерства між Україною та США і тому просимо не втягувати Україну у внутрішньо американські дебати".

Що було раніше: Американський сайт "Talking Points Memo" після того, як Сенат виправдав президента Трампа за обома статтями імпічменту, опублікував документи, які нібито свідчать, що кампанія тиску на Україну була розпочата ще за президентства Порошенка.

Соратники Трампа нібито пропонували Порошенку "послугу за послугу": оголосіть про розслідування справи Байдена і виборів 2016 року, а натомість отримаєте державний візит в США, який може підвищити шанси на переобрання.

Порошенко нібито мав оголосити про розслідування справи Байдена і виборів 2016 року Джону Соломону з The Hill в березні 2019 року, але відмовився від інтерв'ю в останню мить.

Видання підкреслює, що заплановане інтерв'ю свідчить про те, що Порошенко спочатку погодився на угоду, а потім відступився.

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