Серед заражених на коронавірус на лайнері Diamond Princess українців немає – МОЗ

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Четвер, 6 лютого 2020, 13:28

Серед 10 осіб у яких діагностували коронавірус на лайнері Diamond Princess, який наразі перебуває на карантині біля берегів Японії, українців немає.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "За інформацією контактної особи ММСП Японії громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків (захворювання на коронавірус – ред.) немає". 

Деталі: Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів, у яких діагностували коронавірус, до лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні.

Наразі інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів.

Що було раніше: 5 лютого стало відомо, що на борту круїзного лайнера, на якому було зафіксовано спалах  нового коронавірусу, перебувають 25 громадян України.

Раніше влада Гонконгу повідомила про випадок захворювання у пасажира, який був на борту лайнера Diamond Princess з 20-го січня. 25 січня пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі. 

З 4 лютого МОЗ Японії поставив судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми.

Всього було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.
  • В Україні наразі не зафіксованого жодного випадку захворювання, двоє пацієнтів - перебувають на діагностиці на коронавірус 2019-nCoV.

Українська правда
Теми: коронавірус вірус Японія МОЗ


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