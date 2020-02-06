У Державному космічному агентстві відбувається обшук

На території Державного космічного агентства (ДКА) та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки.

Джерело: сайт ДКА

Деталі: Згідно із повідомленням, обшук проводиться в рамках розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочатого у 2019 році.

В агентстві заявили, що тісно співпрацюють зі слідством та надає всю необхідну документацію.

Що було раніше: В січні керівника установи, підпорядкованої Національному центру управління та випробувань космічних засобів Національного космічного агентства України, викрили при отриманні хабаря.

За версією слідства, "зазначена службова особа ймовірно, отримала від приватного підприємця хабар у розмірі 3 тис дол США за підписання угоди щодо оренди нерухомого майна".