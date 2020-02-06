У кулуари Ради поки що пускатимуть колишніх депутатів, а далі – дискутують

У Верховній Раді створять робочу групу з урегулювання спірних питань щодо допуску народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель парламенту

Джерело: пресслужба апарату Верховної Ради України

Дослівно: "За дорученням голови Верховної Ради буде створено робочу групу з врегулювання спірних питань щодо допуску народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель Верховної Ради.

За результатами роботи групи будуть узгоджені та внесені відповідні зміни до "Порядку забезпечення державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України та допуску до них".

Наразі допуск народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель Верховної Ради здійснюється за порядком, який діяв до 31 січня 2020 року".

Деталі: 31 січня спікер Дмитро Разумков підписав розпорядження №37 "Про забезпечення правового режиму державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України". Ним затверджено Порядок забезпечення державної охорони адміністративних будинків, споруд і слухових приміщень Верховної Ради та допуску до них.

Згідно з документом, серед осіб, яким дозволено вхід у кулуари парламенту (перший, другий і третій поверхи поза сесійною залою) немає депутатів попередніх скликань, хоча раніше вони мали право перебувати там.

Депутатам попередніх скликань дозволено приходити у дні пленарних засідань лише до гостьової ложі балкону зали засідань Верховної Ради (Грушевського, 5).

Крім того, новий порядок забороняє проходити в будівлю Верховної Ради не лише зі зброєю, але й з плакатами, гучномовцями, господарськими сумками тощо, а також у балаклавах.

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4 лютого один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабинович обурився: "В Раду заборонили проносити гучномовці, плакати, а охороні дозволили не пускати депутатів".

А депутат Верховної Ради 8 скликання Леонід Ємець написав у Facebook. "Народним депутатам минулих скликань заборонили вхід до кулуарів Ради. Жодних підстав для цього не було. Ніхто не буянив, за лацкани "слуг народу" не тягав",.

"Українська правда" намагається отримати коментар від апарату Верховної Ради щодо зміни порядку охорони парламенту – але поки що його не надали.