Кулеба: "Слуга" та інші ухвалили до 30 євроінтеграційних законів, які блокувалися роками

Фракція "Слуга народу" продемонструвала відданість ідеї європейської інтеграції, ухваливши, за підтримки депутатів інших фракцій, майже 30 критично важливих для євроінтеграції законів.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Фракція "Слуга народу" (а її головою є Давид Арахамія) за підтримки депутатів інших фракцій ухвалила майже 30 критично важливих законів для євроінтеграції. Закони, які роками не ухвалювалися через схеми, "договорняки", те, що це було занадто складно і неможливо. Для мене це набагато важливіше, ніж рефлексії з приводу того, якою має бути наша тактика з приводу європейської інтеграції", - каже Кулеба.

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно заявив, що Україна має тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із правом ЄС.

Після цього Кулеба пояснив, що попри заяви Арахамії, Україна не відмовиться від євроінтеграції. Невдовзі нардеп сам запевнив, що підтримує гармонізацію українського законодавства з європейським.

"Я в жодному разі не маю сумніву в тому, що Давид Арахамія хоче жити в європейській країні. Я підтримую думку, що інтеграція має бути розумною", - зазначає віцепрем'єр.

Він також сказав, що бачить ідею успішної європейської України одним з ключових інструментів об'єднання нації.

"Я думаю, країну може зшити тільки історія успіху. Моє враження, що президент зараз якраз шукає опорні точки, довкола чого зшивати країну. Я розглядаю свою участь в уряді теж як свій внесок в зшивання країни, тому що я хочу, щоб ідея успішної європейської України була одним з інструментів зшивання нас", - каже Дмитро Кулеба.

Читайте також колонку віцепрем'єра: "Про митний союз України з ЄС: як зробити "зраду" з правильного рішення".

"Європейська правда"