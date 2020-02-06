Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики у четвер вже тричі обстріляли сили ООС

Четвер, 6 лютого 2020, 17:54
Бойовики у четвер вже тричі обстріляли сили ООС

Від початку доби 6 лютого збройні формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли позиції українських військових.

Джерело: пресслужба штабу Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Повідомляється, що усі ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що цьому передувало: Згідно із повідомленням штабу ООС 5 лютого на Донбасі був поранений український боєць.

Українська правда
Теми: бойові діїДонбасвійнаООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
бойові дії
У Росії одні провали, але нам це дається надзвичайно важкою ціною. Центр оборонних стратегій про рік повномасштабної війни
Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та в регіонах, де ведуться бойові дії
Важкі бої за Соледар, перестановки в Генштабі РФ, танки Leopard від Польщі – головне про війну за тиждень
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: