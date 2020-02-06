Бойовики у четвер вже тричі обстріляли сили ООС

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Четвер, 6 лютого 2020, 18:54

Від початку доби 6 лютого збройні формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли позиції українських військових.

Джерело: пресслужба штабу Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї".

Деталі: Повідомляється, що усі ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що цьому передувало: Згідно із повідомленням штабу ООС 5 лютого на Донбасі був поранений український боєць.

Українська правда
Теми: бойові дії Донбас війна ООС


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