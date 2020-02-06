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Суд визначив заставу за спійманого на хабарі урядовця

Четвер, 6 лютого 2020, 19:43
Суд визначив заставу за спійманого на хабарі урядовця

Печерський районний суд Києва відправив під арешт начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів з альтернативою застави півтора мільйона гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: Сума застави за підозрюваного складає 1 мільйон 552 гривні.

Посадовця підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини йому загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

Що передувало: 4 лютого слідчі Державного бюро розслідувань разом з оперативниками ДСР Нацполіції затримали посадовця Кабміну за вимагання та одержання 2,5 млн грн "відкату" від будівельної компанії.

"Відкат" призначався за те, що затриманий підписував акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликав судові позови до підрядника.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівхабарсударешт
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