Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри

1181 перегляд
Четвер, 6 лютого 2020, 21:37

Президент Румунії Клаус Йоганніс знову висунув кандидатуру Людовика Орбана на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

"Наступний мій конкретний крок це призначити особу, відповідальну за формування нового уряду. Після консультацій з усіма парламентськими партіями я доручаю Людовику Орбану сформувати новий уряд і представити його парламенту" - сказав Йоганніс.

Він наголосив, що попередній уряд під керівництвом Орбана прагнув реформувати країну і впроваджував заходи на благо Румунії.

Також президент Румунії запропонував парламентським партіям розглянути варіант дострокових виборів. За його словами, деякі партії підтримують такий розвиток подій, але не всі.

"Я розумію, що багатьом партіям потрібні внутрішні обговорення з цього питання. Я сподіваюся, рішення буде ухвалене найближчим часом" - сказав Йоганніс.

Читайте також: Повернення до "нормальної" країни: які наслідки матимуть президентські вибори у Румунії

Як повідомлялося, 5 лютого парламент Румунії висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Людовика Орбана, звільнивши таким чином кабінет міністрів.

Теми: Румунія прем'єр президент вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єра Румунії Орбана відправили у відставку 5 лютого 2020, 16:37
Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині 31 січня 2020, 09:32
Послу в Румунії довелося виправдовуватися через помилку в перекладі Зеленського 24 січня 2020, 08:55
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Записи Гончарука заливали з техніки "Грошей"
Пристайко відреагував на розмови в Офісі Зеленського про свою відставку
Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА
"Плівки Гончарука": Зеленський мав суперечку з Дубінським, СБУ зробила 25 виїмок
Усі новини
артефакти

Королева Єлизавета ІІ на світових обкладинках

ТаблоID

Що про себе розповідає п'ятиразова лауреатка "Греммі" Біллі Айліш

опитування

Третину українських підлітків цькували в інтернеті