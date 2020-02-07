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Білий дім повідомив про ліквідацію ватажка "Аль-Каїди на Аравійському півострові"

П'ятниця, 7 лютого 2020, 01:49
Білий дім повідомив про ліквідацію ватажка Аль-Каїди на Аравійському півострові

Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касема ар-Раймі. 

Джерело: White house

Дослівно: "У результаті операції був ліквідований засновник і ватажок терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касем ар-Раймі, який був також заступником ватажка "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі".

Деталі: Наголошується, що антитерористичну операцію в Ємені проводили за наказом президента США Дональда Трампа.

У Білому домі заявили, що Ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїди" в 1990-х роках. Він працював в Афганістані на Усаму бен Ладена - колишнього лідера міжнародної ісламської терористичної організації.

Дослівно: "Аль-Каїда на Аравійському півострові" здійснювала насильство щодо цивільних осіб в Ємені і прагнула здійснювати і надихати численні напади на Сполучені Штати і наші сили. Його смерть ще більше послабить АКАП і глобальний рух "Аль-Каїда" і наблизить нас до усунення загроз, які ці групи представляють для нашої національної безпеки".

Теми: СШАтероризм
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