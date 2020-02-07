Білий дім повідомив про ліквідацію ватажка "Аль-Каїди на Аравійському півострові"

Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касема ар-Раймі.

Джерело: White house

Дослівно: "У результаті операції був ліквідований засновник і ватажок терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касем ар-Раймі, який був також заступником ватажка "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі".

Деталі: Наголошується, що антитерористичну операцію в Ємені проводили за наказом президента США Дональда Трампа.

У Білому домі заявили, що Ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїди" в 1990-х роках. Він працював в Афганістані на Усаму бен Ладена - колишнього лідера міжнародної ісламської терористичної організації.

Дослівно: "Аль-Каїда на Аравійському півострові" здійснювала насильство щодо цивільних осіб в Ємені і прагнула здійснювати і надихати численні напади на Сполучені Штати і наші сили. Його смерть ще більше послабить АКАП і глобальний рух "Аль-Каїда" і наблизить нас до усунення загроз, які ці групи представляють для нашої національної безпеки".

В США сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каида на Аравийском полуострове"







Белый дом заявил, что американским военным удалось в ходе спецоперации в Йемене ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касема ар-Райми.

Источник: White house

Дословно: "В результате операции был ликвидирован основатель и главарь террористической группировки" Аль-Каида на Аравийском полуострове "Касем ар-Райми, который был также заместителем главаря" Аль-Каиды "Айман аз-Завахири".

Детали: Отмечается, что антитеррористическую операцию в Йемене проводили по приказу президента США Дональда Трампа.

В Белом доме заявили, что Ар-Райми присоединился к "Аль-Каиды" в 1990-х годах. Он работал в Афганистане на Усаму бен Ладена - бывшего лидера международной исламской террористической организации.

Дословно: "Аль-Каида на Аравийском полуострове" осуществляла насилие в отношении гражданских лиц в Йемене и стремилась осуществлять и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши силы. Его смерть еще больше ослабит АКАП и глобальное движение "Аль-Каида" и приблизит нас к устранению угроз, которые эти группы представляют для нашей национальной безопасности".