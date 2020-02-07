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Головні новини четверга і ночі: розгляд ринку землі, "плівки Гончарука"

П'ятниця, 7 лютого 2020, 07:00

Рада почала розглядати закон про продаж землі, попереду 4000 правок, виявлено ймовірний доказ причетності Дубінського до прослушки Гончарука — новини, які були актуальні 6 лютого.

Про ринок землі

Зранку президент Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції "Слуга народу" і вмовляв нардепів проголосувати за земельну реформу сьогодні-завтра — Разумков сказав, що на це треба мінімум тиждень.

У Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту, а її колега Сергій Власенко не зміг обійти "слугу народу", бодібілдера Артема Дмитрука.

Фракції "Батьківщини" та  "Опозиційна платформа – За життя" намагалися заблокувати роботу Ради.

Врешті решт Рада почала розглядати законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Тимошенко під час перепалки з колегами зламала мікрофон біля місця спікера і поранила до крові палець на руці.

Загалом Рада у четвер розглянула 184 правки до закону.

Про "плівки Гончарука"

Зеленський сказав депутатам "Слуга народу", що йому точно відомо, що запис розмов прем‘єр-міністра Олексія Гончарука монтували на комп‘ютерах журналістів телеканалу "1+1".

Аудіозапис прослушки Гончарука містить докази того, що до його появи причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Пізніше група "1+1 медіа" звернулася по допомогу до керівництва держави через обшуки, які провела СБУ у їхніх журналістів.

СБУ закликала журналістів та громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування справи.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації місцевого підприємця Максима Козицького.

Додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Комедії для осіннього сезону "1+1" зняв тільки українською мовою, а всі 7 мелодрам, які показуватимуть навесні – російською.

Китайський лікар, який намагався попередити інших лікарів про коронавірус, помер після зараження ним в Ухані.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не бачить підстав для розмов про свою можливу відставку і каже, що все залежить від Зеленського.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗлочевськийЄС
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