МОЗ США просить Пентагон надати простір для розміщення евакуйованих з Китаю

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 08:08

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США звернулося до Міністерства оборони США з проханням надати простір на 11 військових об'єктах, що розташовані поблизу великих аеропортів. На базах планується розміщення громадян США, яких евакуювали з Китаю.

Джерело: Міністерство оборони США, передає "Інтерфакс-Украина"

Деталі: Міністр оборони Марк Еспер, як очікується, підтримає запит на місця, які будуть використовуватись "у разі заповнення об'єктів МОЗ".

Дослівно: "МОЗ буде відповідати за весь догляд, транспортування і безпеку евакуйованих", а "персонал міністерства оборони не буде знаходитись у прямому контакті з евакуйованими та зведе до мінімуму контакт з персоналом, що підтримує евакуйованих".

Деталі: Зазначається, що військові об'єкти міститимуть до 20 людей кожен.

Міноборони зможе надати місця поруч з аеропортами Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланти, Нью-Йорка, Вашингтона, Сіетла, Нью-Джерсі і Детройта.

Теми: США коронавірус Китай


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