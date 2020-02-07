Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ США просить Пентагон про 11 об'єктів для карантину евакуйованих із Китаю

П'ятниця, 7 лютого 2020, 07:08
МОЗ США просить Пентагон про 11 об'єктів для карантину евакуйованих із Китаю

Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США звернулося до Міністерства оборони США з проханням надати простір на 11 військових об'єктах, що розташовані поблизу великих аеропортів. На базах планується розміщення громадян США, яких евакуювали з Китаю.

Джерело: Міністерство оборони США, передає "Інтерфакс-Украина"

Деталі: Міністр оборони Марк Еспер, як очікується, підтримає запит на місця, які будуть використовуватись "у разі заповнення об'єктів МОЗ".

Дослівно: "МОЗ буде відповідати за весь догляд, транспортування і безпеку евакуйованих", а "персонал міністерства оборони не буде знаходитись у прямому контакті з евакуйованими та зведе до мінімуму контакт з персоналом, що підтримує евакуйованих".

Деталі: Зазначається, що військові об'єкти міститимуть до 20 людей кожен.

Міноборони зможе надати місця поруч з аеропортами Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланти, Нью-Йорка, Вашингтона, Сіетла, Нью-Джерсі і Детройта.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірусКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
США
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: