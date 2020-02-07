Вихідні в Україні – на всі синоптичні смаки: мороз, відлига, сонце

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 11:43

Найближчі два дні в Україні холод пануватиме вночі, вдень почне тепліти.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Деталі: 8 лютого вночі мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче.

Вдень у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля.

У неділю почнеться потепління до 0+5 градусів. Водночас у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі вдень буде -2-5 градусів.

Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, переважатиме суха погода, лише в суботу у південній частині та на Донеччині випадатиме невеликий сніг.

За словами Діденко, вітер вгомониться, стане невеликим, максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний.

У Києві 8-9 лютого опади малоймовірні, натомість часом періодично світитиме зимове сонце.

У нічні години ще морозно, -5-9 градусів, вдень у суботу - відлига, а ось у неділю, 9-го лютого у Києві відчутно потепліє, очікується +3,+4 градуси.

Пряма мова: "Лютий явно перепив кави, бо як інакше пояснити таку його нестабільність і жвавість. Ну, хіба що близькою весною".

Українська правда
Теми: погода


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