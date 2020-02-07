Вихідні в Україні – на всі синоптичні смаки: мороз, відлига, сонце
Найближчі два дні в Україні холод пануватиме вночі, вдень почне тепліти.
Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook
Деталі: 8 лютого вночі мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче.
Вдень у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля.
У неділю почнеться потепління до 0+5 градусів. Водночас у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі вдень буде -2-5 градусів.
Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, переважатиме суха погода, лише в суботу у південній частині та на Донеччині випадатиме невеликий сніг.
За словами Діденко, вітер вгомониться, стане невеликим, максимум помірним. Напрямок свій поміняє із північного на південно-західний.
У Києві 8-9 лютого опади малоймовірні, натомість часом періодично світитиме зимове сонце.
У нічні години ще морозно, -5-9 градусів, вдень у суботу - відлига, а ось у неділю, 9-го лютого у Києві відчутно потепліє, очікується +3,+4 градуси.
Пряма мова: "Лютий явно перепив кави, бо як інакше пояснити таку його нестабільність і жвавість. Ну, хіба що близькою весною".