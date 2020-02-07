Бородянський вважає недоцільним створення окремого Мінспорту
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає за недоцільне створювати окреме Міністерство спорту.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Бородянського
Пряма мова: "Щодо розділення міністерства. Ми всі розуміємо, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління - це потужні інституції. Ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді і спорту, – ред.), потужну агенцію (Державне агентство спорту, – ред.). Ми плануємо створити Фонд підтримки спорту".
Деталі: За словами Бородянського, нова структура, яка нині вибудовується, дозволить міністерству створювати політику, держагентству – реалізовувати цю політику та розвивати масовий спорт.
Він переконаний, що така структура буде в рази потужнішою, ніж окреме міністерство, тому треба далі йти у цьому напрямку і "посилювати інституцію".
Передісторія:
- У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
- У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".