Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бородянський вважає недоцільним створення окремого Мінспорту

П'ятниця, 7 лютого 2020, 12:16
Бородянський вважає недоцільним створення окремого Мінспорту

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає за недоцільне створювати окреме Міністерство спорту.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Бородянського

Пряма мова: "Щодо розділення міністерства. Ми всі розуміємо, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління - це потужні інституції. Ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді і спорту, – ред.), потужну агенцію (Державне агентство спорту, – ред.). Ми плануємо створити Фонд підтримки спорту".

Деталі: За словами Бородянського, нова структура, яка нині вибудовується, дозволить міністерству створювати політику, держагентству – реалізовувати цю політику та розвивати масовий спорт.

Він переконаний, що така структура буде в рази потужнішою, ніж окреме міністерство, тому треба далі йти у цьому напрямку і "посилювати інституцію".

Передісторія:

  • У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство  культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
  • У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

"Українська правда" у Threads

Теми: БородянськийМінкультуриспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Бородянський
Бородянский розповів, як заохочуватиме зйомку фільмів про Крим
Бородянський: Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ
Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без бюджетних грошей
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: