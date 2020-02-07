Бородянський вважає недоцільним створення окремого Мінспорту

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає за недоцільне створювати окреме Міністерство спорту.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Бородянського

Пряма мова: "Щодо розділення міністерства. Ми всі розуміємо, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління - це потужні інституції. Ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді і спорту, – ред.), потужну агенцію (Державне агентство спорту, – ред.). Ми плануємо створити Фонд підтримки спорту".

Деталі: За словами Бородянського, нова структура, яка нині вибудовується, дозволить міністерству створювати політику, держагентству – реалізовувати цю політику та розвивати масовий спорт.

Він переконаний, що така структура буде в рази потужнішою, ніж окреме міністерство, тому треба далі йти у цьому напрямку і "посилювати інституцію".

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