Бородянський вважає недоцільним створення окремого Мінспорту

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:16

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає за недоцільне створювати окреме Міністерство спорту.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію Бородянського

Пряма мова: "Щодо розділення міністерства. Ми всі розуміємо, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління - це потужні інституції. Ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді і спорту, – ред.), потужну агенцію (Державне агентство спорту, – ред.). Ми плануємо створити Фонд підтримки спорту".

Деталі: За словами Бородянського, нова структура, яка нині вибудовується, дозволить міністерству створювати політику, держагентству – реалізовувати цю політику та розвивати масовий спорт.

Він переконаний, що така структура буде в рази потужнішою, ніж окреме міністерство, тому треба далі йти у цьому напрямку і "посилювати інституцію".

Передісторія:

  • У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство  культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
  • У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

Теми: Бородянський Мінкультури спорт


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