ДБР знову викликає Федину і нагадує, що може привести силою
Державне бюро розслідувань повторно викликає нардепа від "Європейської солідарності" Софію Федину для вручення їй підозри.
Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань
Дослівно: "Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 року не з’явилась за викликом та не повідомила про поважні причини неприбуття, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру".
Деталі: В ДБР також нагадали, що якщо викликана особа без поважної причини не з’явилася, або не повідомила про причини свого неприбуття, на неї накладається грошове стягнення, а також може бути застосований привід.
Передісторія:
- 6 лютого волонтерці Марусі Звіробій у Державному бюро розслідувань вручити підозру за статтею щодо "погрози вбивством" президенту Володимиру Зеленському.
- Народного депутата від "Європейської солідарності" Софії Федини, яку також викликали до ДБР для вручення підозри, у відомстві не було.
- 1 листопада Генеральна прокуратуравідкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій, які під час стріму говорили про поїздку президента Володимира Зеленського на передову і зазначали, що там "може взірватися граната, а ще там обстріли бувають".
- Пізніше Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозрута проект подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань нардепа Федини та волонтерки Звіробій на адресу Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза, то йтиметься про ув’язнення.