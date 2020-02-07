ДБР знову викликає Федину і нагадує, що може привести силою

Державне бюро розслідувань повторно викликає нардепа від "Європейської солідарності" Софію Федину для вручення їй підозри.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 року не з’явилась за викликом та не повідомила про поважні причини неприбуття, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру".

Деталі: В ДБР також нагадали, що якщо викликана особа без поважної причини не з’явилася, або не повідомила про причини свого неприбуття, на неї накладається грошове стягнення, а також може бути застосований привід.

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