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У Росії затримали заступника начальника Генштабу РФ

П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:06
У Росії затримали заступника начальника Генштабу РФ

У Росії затримали заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ генерал-полковника Халіла Арсланова, який є фігурантом кримінальної справи про розкрадання 6,7 млрд рублів.

Джерело: російський "Інтерфакс", ТАСС

Деталі: Високопоставленому військовому інкримінують два епізоди в рамках кримінальної справи про шахрайство.

Військові слідчі просять суд відправити Арсланова під арешт.

Клопотання слідства вже надійшло до суду. При цьому адвокат заперечує затримання військового. За його словами, генерал-полковник сам прийшов до суду.

Відзначається, що кримінальну справу відкрили 6 серпня 2013 року до факту розкрадання грошових коштів при укладанні державного контракту на виконання робіт щодо сервісного обслуговування і ремонта спеціальної військової техніки ЗС РФ.

Про претензії правоохоронних органів до Арсланова стало відомо восени 2019 року.

Разом із ним у кримінальній справі фігурують начальник управління замовлень щодо вдосконалення технічної основи системи управління ЗС РФ Павло Кутахов, начальник 1-го управління Головного управління зв'язку ЗС генерал-майор Олександр Оглоблін, а також затримані ще в 2017 році колишні топ-менеджери ВАТ "Воєнтелеком "- екс-гендиректор підприємства Олександр Давидов, його перший заступник Олег Савицький і радник Дмитро Семілєтов - і гендиректор ТОВ" ЕрСіАй "Тетяна Ільїна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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