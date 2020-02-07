Тимошенко має у десятикратному розмірі сплатити за зламаний мікрофон – Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що фракція "Батьківщина" має в десятикратному розмірі відшкодувати збитки за зламаний мікрофон у президії Верховної Ради.
Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Арахамії під час брифінгу у кулуарах парламенту
Пряма мова: "Я вважаю, що "Батьківщина" повинна просто компенсувати всі витрати… Вона (Юлія Тимошенко - ред.) повинна сплатити. Я вважаю, що з точки зору моральної вони повинні сплатити у десятикратному розмірі".
Деталі: Арахамія при цьому не збирається звертатися зі скаргами на Тимошенко, зокрема до Регламентного комітету.
Він припустив, що "їй вистачить своїх власних консультантів, які просто пояснять, що пошкоджувати державне майно у власних інтересах - це те, що негативно впливатиме на її, вже неіснуючий фактично рейтинг, але при цьому вона ще сама себе доб’є".
Що було раніше: Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.
Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя", які виступають проти відкриття ринку землі, блокували трибуну та президію парламенту. Зокрема Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради.
Під час перепалки з колегами вона зламала мікрофон біля місця спікера. При цьому Тимошенко поранила до крові палець на руці.
Пізніше Тимошенко заявила, що блокування трибуни і місця спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова було "символом того, що Україна не може пропустити цей закон".
Нагадаємо:
- 3 січня до парламенту був поданий законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.Він передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.
- До проєкту було внесено понад 4 тисячі правок. За перший день депутати розглянули лише 184 з них. Процедура може затягнутисяна кілька місяців.