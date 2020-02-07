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Тимошенко має у десятикратному розмірі сплатити за зламаний мікрофон – Арахамія

П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:58
Тимошенко має у десятикратному розмірі сплатити за зламаний мікрофон – Арахамія
ФОТО: БОГДАН БОРТАКОВ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що фракція "Батьківщина" має в десятикратному розмірі відшкодувати збитки за зламаний мікрофон у президії Верховної Ради.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Арахамії під час брифінгу у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Я вважаю, що "Батьківщина" повинна просто компенсувати всі витрати… Вона (Юлія Тимошенко - ред.) повинна сплатити. Я вважаю, що з точки зору моральної вони повинні сплатити у десятикратному розмірі".

Деталі: Арахамія при цьому не збирається звертатися зі скаргами на Тимошенко, зокрема до Регламентного комітету.

Він припустив, що "їй вистачить своїх власних консультантів, які просто пояснять, що пошкоджувати державне майно у власних інтересах - це те, що негативно впливатиме на її, вже неіснуючий фактично рейтинг, але при цьому вона ще сама себе доб’є".

Що було раніше: Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа – За життя", які виступають проти відкриття ринку землі, блокували трибуну та президію парламенту. Зокрема Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради.

Під час перепалки з колегами вона зламала мікрофон біля місця спікера. При цьому Тимошенко поранила до крові палець на руці.

Пізніше Тимошенко заявила, що блокування трибуни і місця спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова було "символом того, що Україна не може пропустити цей закон".

Нагадаємо:

  • 3 січня до парламенту був поданий законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.Він передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.
  • До проєкту було внесено понад 4 тисячі правок. За перший день депутати розглянули лише 184 з них. Процедура може затягнутисяна кілька місяців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоАрахаміяВерховна Радаземля
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