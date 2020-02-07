Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорупційцний суд поскаржився Холодницькому на його прокурорів

П'ятниця, 7 лютого 2020, 14:40
Антикорупційцний суд поскаржився Холодницькому на його прокурорів

Вищий антикорупційний суд направив листа керівнику САП Назару Холодницькому зі скаргою на прокурора, який прийшов до суду без матеріалів звинувачення.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: У ВАКС повідомили, що головуючий суддя в одному з кримінальних проваджень скерував листа керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із проханням вжити необхідних заходів щодо недопущення випадків у майбутньому, коли прокурор приходить в суд без матеріалів провадження.

Йдеться про кримінальне провадження за обвинуваченням колишньої начальниці управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації, яка звинувачується у зловживанні владою.

Під час чергового судового засідання, яке відбулось 24 січня 2020 року, прокурор САП заявив клопотання про встановлення наступного порядку дослідження доказів: дослідити письмові докази сторони обвинувачення, допитати свідків сторони обвинувачення, дослідити письмові докази сторони захисту та допитати обвинувачену.

Колегія суддів клопотання прокурора задовольнила. У той же час, прокурор заявив клопотання про відкладення судового засідання через те, що у нього відсутні матеріали кримінального провадження.

У ВАКС заявили, що через неналежний рівень підготовки сторони обвинувачення судовий розгляд довелося відкласти на місяць.

Нагадаємо: Раніше в інтерв'ю Радіо НВ Холодницький розповів, що в САП працюють 35 прокурорів. Зараз проводиться додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, вони отримуватимуть зарплату близько 70 тисяч грн. на місяць.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: