Антикорупційцний суд поскаржився Холодницькому на його прокурорів

Вищий антикорупційний суд направив листа керівнику САП Назару Холодницькому зі скаргою на прокурора, який прийшов до суду без матеріалів звинувачення.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: У ВАКС повідомили, що головуючий суддя в одному з кримінальних проваджень скерував листа керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із проханням вжити необхідних заходів щодо недопущення випадків у майбутньому, коли прокурор приходить в суд без матеріалів провадження.

Йдеться про кримінальне провадження за обвинуваченням колишньої начальниці управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації, яка звинувачується у зловживанні владою.

Під час чергового судового засідання, яке відбулось 24 січня 2020 року, прокурор САП заявив клопотання про встановлення наступного порядку дослідження доказів: дослідити письмові докази сторони обвинувачення, допитати свідків сторони обвинувачення, дослідити письмові докази сторони захисту та допитати обвинувачену.

Колегія суддів клопотання прокурора задовольнила. У той же час, прокурор заявив клопотання про відкладення судового засідання через те, що у нього відсутні матеріали кримінального провадження.

У ВАКС заявили, що через неналежний рівень підготовки сторони обвинувачення судовий розгляд довелося відкласти на місяць.

Нагадаємо: Раніше в інтерв'ю Радіо НВ Холодницький розповів, що в САП працюють 35 прокурорів. Зараз проводиться додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, вони отримуватимуть зарплату близько 70 тисяч грн. на місяць.