Зеленський закликав Італію закрити незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР"

943 перегляди
П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:57

Президент Володимир Зеленський закликав італійську владу закрити офіси незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: Офіс президента, відеокоментар Зеленського, наданий пресслужбою глави держави

Деталі: Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте загальнополітичні питання.

Пряма мова: "Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії. Ми отримали інформацію, що найближчим часом ще одне представництво може відкритися в Калабрії. Він все це записав, сказав, що розбереться. Все буде по закону, чесно. Після цього він мені перезвонить. Я буду чекати не на слова, а на дії".

Українська правда
Теми: ОРДЛО Італія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: 7 ворожих обстрілів, без втрат 5 лютого 2020, 18:25
МЗС засудило візит ультраправих німецьких політиків в ОРДЛО 5 лютого 2020, 16:47
Рада провалила закон про пенсії жителям окупованих територій 5 лютого 2020, 15:10
Усі новини
Головні новини
Аваков відповів Ситнику: Ідіотів – шкода
Через ранкову стрілянину депутати Мукачева звернулися до Зеленського
ДБР повідомило про підозру прикордонникам, які вивозили Саакашвілі в Польщу
Ситник натякає, що Аваков йому мститься за "рюкзаки"
Усі новини
пояснює Супрун

Як подолати страх перед візитами до стоматолога

читай!

Що читати? Добірка найпопулярніших книжок про бізнес

думка

Якщо батьки хочуть дивно назвати дитя, держава має втрутитись