Зеленський закликав Італію закрити незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР"

Президент Володимир Зеленський закликав італійську владу закрити офіси незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: Офіс президента, відеокоментар Зеленського, наданий пресслужбою глави держави

Деталі: Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте загальнополітичні питання.

Пряма мова: "Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії. Ми отримали інформацію, що найближчим часом ще одне представництво може відкритися в Калабрії. Він все це записав, сказав, що розбереться. Все буде по закону, чесно. Після цього він мені передзвонить. Я буду чекати не на слова, а на дії".

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