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Зеленський закликав Італію закрити незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР"

П'ятниця, 7 лютого 2020, 17:57
Зеленський закликав Італію закрити незаконні офіси ДНР та ЛНР
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав італійську владу закрити офіси незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: Офіс президента, відеокоментар Зеленського, наданий пресслужбою глави держави

Деталі: Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте загальнополітичні питання.

Пряма мова: "Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії. Ми отримали інформацію, що найближчим часом ще одне представництво може відкритися в Калабрії. Він все це записав, сказав, що розбереться. Все буде по закону, чесно. Після цього він мені передзвонить. Я буду чекати не на слова, а на дії".

Передісторія:

  • У грудні 2016 року самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР".
  • Посол України в Італії Євген Перелигін у свою чергу заявив, що бойовиків в Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині - провокація проросійських сил.
  • На початку лютого 2019 року російські ЗМІ повідомили про друге в Італії "представництво" самопроголошеної "ДНР", яке відкрилося у Вероні.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОІталія
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