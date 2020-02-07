Союз держав: Путін і Лукашенко готують єдиний список невиїзних громадян

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 19:27

У рамках концепції міграційної політики Союзної держави міністерства внутрішніх справ Білорусі та Росії до 1 березня сформують спільний список невиїзних громадян.

Джерело: Белта

Деталі: За словами начальника Департаменту громадянства й міграції МВС Білорусі Олексія Бігуна, спільна угода "регламентуватиме питання обміну інформацією у сфері міграції щодо власних громадян".

Крім того, угода дозволить іноземним громадянам, які перебувають на території однієї з двох країн, перетинати внутрішній кордон Союзної держави.

Нагадаємо:

  • Білорусь і Росія працюють над узгодженням дорожніх карт з метою реалізації проєкту поглибленої інтеграції, який передбачає створення єдиного парламенту і уряду.

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