Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Союз держав: Путін і Лукашенко готують єдиний список невиїзних громадян

П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:27
Союз держав: Путін і Лукашенко готують єдиний список невиїзних громадян

У рамках концепції міграційної політики Союзної держави міністерства внутрішніх справ Білорусі та Росії до 1 березня сформують спільний список невиїзних громадян.

Джерело: Белта

Деталі: За словами начальника Департаменту громадянства й міграції МВС Білорусі Олексія Бігуна, спільна угода "регламентуватиме питання обміну інформацією у сфері міграції щодо власних громадян".

Крім того, угода дозволить іноземним громадянам, які перебувають на території однієї з двох країн, перетинати внутрішній кордон Союзної держави.

Нагадаємо:

  • Білорусь і Росія працюють над узгодженням дорожніх карт з метою реалізації проєкту поглибленої інтеграції, який передбачає створення єдиного парламенту і уряду.

Читайте також: Аншлюс чи імітація від Лукашенка: що відбувається між Білоруссю та РФ

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: