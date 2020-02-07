Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Момент істини": Зеленський розповів, як чекає зустрічі з Папою Римським

П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:54
Момент істини: Зеленський розповів, як чекає зустрічі з Папою Римським

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським 8 лютого буде обговорювати питання війни в Україні та тиску на Росію.

Джерело: Зеленський у відеокоментарі, наданому пресслужбою глави держави

Пряма мова: "Очікую зустрічі з Папою Римським. Для мене це, напевно, такий момент істини. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина. Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент, бо я буду піднімати важливі питання".

Деталі: Зеленський зазначив, що Ватикан підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Президент має намір наголосити, наскільки важливо тиснути на Російську Федерацію, щоб допомогти Україні вирішити питання війни та анексії Криму.

Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: