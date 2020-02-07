"Момент істини": Зеленський розповів, як чекає зустрічі з Папою Римським
П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:54
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським 8 лютого буде обговорювати питання війни в Україні та тиску на Росію.
Джерело: Зеленський у відеокоментарі, наданому пресслужбою глави держави
Пряма мова: "Очікую зустрічі з Папою Римським. Для мене це, напевно, такий момент істини. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина. Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент, бо я буду піднімати важливі питання".
Деталі: Зеленський зазначив, що Ватикан підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Президент має намір наголосити, наскільки важливо тиснути на Російську Федерацію, щоб допомогти Україні вирішити питання війни та анексії Криму.
Валентина Романенко, УП