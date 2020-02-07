"Момент істини": Зеленський розповів, як чекає зустрічі з Папою Римським

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Папою Римським 8 лютого буде обговорювати питання війни в Україні та тиску на Росію.

Джерело: Зеленський у відеокоментарі, наданому пресслужбою глави держави

Пряма мова: "Очікую зустрічі з Папою Римським. Для мене це, напевно, такий момент істини. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина. Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент, бо я буду піднімати важливі питання".

Деталі: Зеленський зазначив, що Ватикан підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Президент має намір наголосити, наскільки важливо тиснути на Російську Федерацію, щоб допомогти Україні вирішити питання війни та анексії Криму.