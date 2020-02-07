З-під варти в Москві випустили помічника Кадирова, якого в РФ передала СБУ

Московський міський суд випустив з-під варти помічника глави Чеченської республіки Рамзана Ціцулаєва, якого в 2017 році затримувала СБУ на території України.

Джерело: адвокат Ціцулаєва в коментарі "Українській правді"

Пряма мова адвоката: "Він уже на свободі, на виході з суду його зустрічали багато чисельні родичі і адвокати".

Деталі: Кримінальну справу стосовно помічника глави Чечні з міжнародних зв'язків Ціцулаева спочатку було порушено 26 лютого 2017 року. Він був екстрадований в жовтні 2017 року з України в РФ.

Ціцулаєва звинувачували у вимаганні та викраденні, а також хабарі і шахрайстві.

За словами адвоката, найтяжчі осудні злочини - "Викрадення людини" і "Вимагання" грунтувалися лише на первинних свідченнях подільника Рамзана Ціцулаєва – Джамбулата Мадаєва, який згодом повністю спростував версію обвинувачення.

Також адвокат вказує, що слідство допустило грубе порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ, відновивши слідство у справі 23 вересня 2019 року, коли Ціцулаєв перебував під вартою із значним перевищенням граничного терміну - 18 місяців.

Фото надане адвокатом

Таким чином Московський суд повністю відхилив клопотання наслідок про продовження терміну утримання Ціцулаєва у в'язниці.

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