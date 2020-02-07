Новини 7 лютого: нев’їздні актори, консул України в Молдові, зізнання у тортурах

Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років, консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні неповнолітньої, обвинувачений у тортурах щодо дітей охоронець одеського притулку визнав провину — новини, які були актуальні 7 лютого.

Про акторів

Двом російським акторам – Павлу Баршаку та Олені Кориковій – заборонили в’їзд в Україну на 10 років через те, що вони відвідували окупований Крим.

Про консула

Консула України в Бельцях відсторонили від виконання обов’язків після того, як на його адресу надійшло звинувачення про зґвалтування неповнолітньої громадянки Молдови.

Про зізнання

Обвинувачений у тортурах щодо дітей у Центрі соціально-психологічної реабілітації Одеської ОДА охоронець Микола Дмитрук визнав свою провину.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 18 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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