Експосадовця Держкомзему на Харківщині підозрюють у "приватизації" природного парку

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 21:39

Колишньому керівнику управління Державного комітету із земельних ресурсів у Зміївському районі Харківської області повідомили про підозру: землі Національного природного парку "Гомільшанські ліси" вивів із державної власності.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Експосадовцю повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1,2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Протягом 2007-2011 років він незаконно передав у приватну власність три земельні ділянки парку "Гомільшанські ліси", що відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду.

На цій землі приватні особи планували побудувати дачі.

Санкція передбачає ув’язнення до 6 років і штраф до 17 тисяч гривень.

Передісторія:

  • 16 листопада 2019 року прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно осіб, через дії яких з державної власності вибули землі парку "Гомільшанські ліси".
  • За даними прокуратури, службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно і безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га та оціночною вартістю понад 200 млн грн.

Українська правда


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