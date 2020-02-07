Експосадовця Держкомзему на Харківщині підозрюють у "приватизації" природного парку

Колишньому керівнику управління Державного комітету із земельних ресурсів у Зміївському районі Харківської області повідомили про підозру: землі Національного природного парку "Гомільшанські ліси" вивів із державної власності.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Експосадовцю повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1,2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Протягом 2007-2011 років він незаконно передав у приватну власність три земельні ділянки парку "Гомільшанські ліси", що відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду.

На цій землі приватні особи планували побудувати дачі.

Санкція передбачає ув’язнення до 6 років і штраф до 17 тисяч гривень.

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