Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ завершили перший етап реформування

П'ятниця, 7 лютого 2020, 23:23
ЗСУ завершили перший етап реформування

У Збройних силах України на виконання спільних директив Міноборони та Генштабу ЗСУ завершився перший етап реформування.

Джерело: пресслужба ЗСУ

Деталі: У армії були створені нові командування та призначені їх командувачі.

Дослівно: "Зокрема, Командування об’єднаних сил ЗСУ очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил ЗСУ - генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко".

Деталі: У міноборони зазначають, що перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.

За іншими напрямами на даний час триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації ЗС.

Нагадаємо:

  • Станов на кінець 2018 року Україна за військовою міццю посідає 29 позицію у світовому рейтингу і 10-ту позицію серед найпотужніших армій Європи.

Теми: армія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
армія
Командування РФ розгублене після заколоту Пригожина – генерал Міллі
Російський генерал-майор заявив, що його звільнили після доповіді про проблеми армії
Зеленський каже, що українські війська можуть захищати держави НАТО, але за одної умови
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: