ЗСУ завершили перший етап реформування

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Субота, 8 лютого 2020, 00:23

У Збройних силах України на виконання спільних директив Міноборони та Генштабу ЗСУ завершився перший етап реформування.

Джерело: пресслужба ЗСУ

Деталі: У армії були створені нові командування та призначені їх командувачі.

Дослівно: "Зокрема, Командування об’єднаних сил ЗСУ очолив тимчасовий виконувач обов’язків командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил ЗСУ - генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко".

Деталі: У міноборони зазначають, що перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.

За іншими напрямами на даний час триває робота щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази з питань безпеки та оборони для продовження трансформації ЗС.

Нагадаємо:

  • Станов на кінець 2018 року Україна за військовою міццю посідає 29 позицію у світовому рейтингу і 10-ту позицію серед найпотужніших армій Європи.

Теми: армія


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