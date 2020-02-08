Вибори у США: Кандидат від республіканців зняв свою кандидатуру

Республіканець Джо Волш відмовився від подальшої участі у президентських перегонах в Сполучених Штатах Америки.

Джерело: телеканал CNN

Деталі: Волш повідомив, що вирішив знятися з президентських виборів. При цьому Волш не виключив, що може надати підтримку кандидату від демократів.

Пряма мова: "Я вплутався в цю справу, тому що думав, це дійсно важливо, щоб там був республіканець, який би кожен день заявляв про непридатність цього президента. Будь-який демократ буде кращим за Трампа у Білому домі".

Деталі: Крім того, Волш назвав президента Трампа "найбільшою загрозою для країни в теперішній час". Він додав, що зробить все можливе для того, щоб зупинити його.

Нагадаємо:

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.

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