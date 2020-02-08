США виділять до $100 мільйонів для боротьби з коронавірусом

Американський уряд оголосив про готовність виділити до $100 млн Китаю та іншим країнам для боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Джерело: державний секретар США Майкл Помпео, передає Укрінформ

Дослівно: "Цього тижня Державний департамент забезпечив передачу китайському народу майже 17,8 тонни медичних матеріалів як пожертвування, включаючи маски, халати, марлю, респіратори та інші життєво-важливі матеріали".

Деталі: Держсекретар Помпео заявив, що "уряд Сполучених Штатів готовий витратити до $100 млн з існуючих фондів для допомоги Китаю та іншим ураженим вірусом країнам, як напряму, так і через міжнародні організації, для стримування та боротьби з новим коронавірусом".

Передісторія:

Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

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