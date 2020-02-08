Коронавірус у Китаї: 34 800 підтверджених випадків захворювання

Внаслідок зараження коронавірусом, з початку епідемії померли 724 людини. Вилікувались від вірусу 2074 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Від коронавірусу 2019-nCoV зафіксовано 724 смерті. У той же час там же успішно виписали з лікарень 2074 особи.

Кількість випадків захворювання збільшилась до 34 887 осіб.

За останню добу від вірусу померло 86 людини.

Нагадаємо:

Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

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