Уряд Великої Британії призначив нового посла у США

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Субота, 8 лютого 2020, 06:21

Уряд Великої Британії призначив постійного представника країни в ООН Карен Пірс новим послом у США.

Джерело: ВВС

Деталі: Вона замінить сера Кіма Даррока, який пішов у відставку 2019 року після того як назвав адміністрацію Трампа "незграбною і невмілою", про що стало відомо після розголошення його електронного листування.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб привітав Карен Пірс із призначенням, зауваживши, що це "час величезних можливостей для дружби між двома країнами".

Своєю чергою Пірс заявила, що сподівається "зміцнити особливі відносини" між Великою Британією та США.

Теми: Велика Британія США


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