Збройні формування РФ 6 разів обстріляли українські позиції, втрат немає — ООС

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Субота, 8 лютого 2020, 07:16

7 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів та зі 120-мм мінометів – 16 мін по захисникам Оріхового.

За поточну добу втрат немає"

Теми: ООС війна


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