Збройні формування РФ 6 разів обстріляли українські позиції, втрат немає — ООС
7 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів та зі 120-мм мінометів – 16 мін по захисникам Оріхового.
За поточну добу втрат немає"