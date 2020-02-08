До 16 морозу: ДСНС попереджає про похолодання

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Субота, 8 лютого 2020, 08:47

8-9 лютого в Україні очікується зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

 

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 8-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу".

Деталі: ДСНС також закликає українців не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей.

Дослівно: "Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду, а у період коливання температури повітря, взагалі на лід виходити не можна! Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!".

 

Українська правда
Теми: погода ДСНС


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