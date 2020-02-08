У Раді Європи закликали до змін Конституції України для завершення децентралізації

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андерс Кнапе висловив підтримку територіальних і децентралізаційних реформ, що проводяться в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у листі новопризначеному віцепрем’єру, міністру розвитку громад та територій України Денису Шмигалю.

"В Україні необхідні істотні законодавчі та конституційні зміни, щоб завершити поточну децентралізацію і реформу місцевого самоврядування", - заявив президент Конгресу, вітаючи рішучість українських лідерів просувати процес реформ.

"Конгрес готовий разом з іншими партнерами Ради Європи - Венеціанською комісією та міжурядовим сектором - посприяти українській владі у здійсненні реформ" – заявив Кнапе.

Голова Конгресу також підкреслив, що для забезпечення ефективності і стійкості всі елементи реформи повинні бути підготовлені і здійснені в консультації з усіма зацікавленими сторонами. Цей процес і результати, які повинні бути досягнуті, мають ґрунтуватися на принципах Європейської хартії місцевого самоврядування та Додаткового протоколу до неї про право на участь у справах місцевого органу влади, а також інших документів Ради Європи.

Наступний моніторинговий візит Конгресу в Україну, запланований на 4-6 березня 2020 року, буде присвячений оцінці застосування принципів Хартії, а також реалізації дорожньої карти з реалізації рекомендацій Конгресу, підписаної українським урядом у 2015 році.