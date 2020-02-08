Одесит украв у банку більше мільйона гривень

Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк більш ніж на мільйон гривень.

Джерело: Департамент кіберполіції України

Дослівно: "Працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими Одещини, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, викрили 37-річного місцевого мешканця.

Чоловік за допомогою системи онлайн-платежів банківських установ, які не є резидентами України, заволодів грошовими коштами українського банку".

Деталі: Зазначається, що до шахрайської схеми фігурант залучив двох спільників.

Правоохоронці встановили, що зловмисник зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку. Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу. Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив "повернення товару".

Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант з кількох банкоматів зняв більше мільйона гривень, які належали банку.

Наразі чоловіку вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.