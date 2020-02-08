Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесит украв у банку більше мільйона гривень

Субота, 8 лютого 2020, 09:47
Одесит украв у банку більше мільйона гривень

Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк більш ніж на мільйон гривень.

Джерело: Департамент кіберполіції України

Дослівно: "Працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими Одещини, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, викрили 37-річного місцевого мешканця.

Чоловік за допомогою системи онлайн-платежів банківських установ, які не є резидентами України, заволодів грошовими коштами українського банку".

Деталі: Зазначається, що до шахрайської схеми фігурант залучив двох спільників.

Правоохоронці встановили, що зловмисник зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок та отримав банківську картку. Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу. Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив "повернення товару".

Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант з кількох банкоматів зняв більше мільйона гривень, які належали банку.

Наразі чоловіку вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: банкигрошіОдесаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
банки
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється
"Сенс Банк" після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку - Forbes
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: