У Києві поїзд на смерть збив 17-річну дівчину

У Києві на станції "Протасів Яр" у Солом'янському районі поїзд на смерть збив 17-річну дівчину.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Попередньо з’ясувалось, що дівчина переходила залізничні колії у невстановленому місці та не звернула увагу на потяг, який наближався до станції. Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках.

Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці".

Деталі: За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.