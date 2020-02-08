Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві поїзд на смерть збив 17-річну дівчину

Субота, 8 лютого 2020, 10:20
У Києві поїзд на смерть збив 17-річну дівчину

У Києві на станції "Протасів Яр" у Солом'янському районі поїзд на смерть збив 17-річну дівчину.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Попередньо з’ясувалось, що дівчина переходила залізничні колії у невстановленому місці та не звернула увагу на потяг, який наближався до станції. Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках.

Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці".

Деталі: За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: залізницяКиївполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
залізниця
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи на залізниці
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: