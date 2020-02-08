У Києві поїзд на смерть збив 17-річну дівчину

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Субота, 8 лютого 2020, 11:20

У Києві на станції "Протасів Яр" у Солом'янському районі поїзд на смерть збив 17-річну дівчину.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Попередньо з’ясувалось, що дівчина переходила залізничні колії у невстановленому місці та не звернула увагу на потяг, який наближався до станції. Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках.

Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці".

Деталі: За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: залізниця Київ поліція


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