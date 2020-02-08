Трамп звільнив посла в ЄС, який свідчив проти нього в рамках імпічменту

Президент США Дональд Трамп звільнив посла в ЄС Гордона Сондленда, який свідчив проти нього під час розгляду в Палаті представників питання імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Окрилений власним виправданням у Сенаті і повний рішучості завдати удару у відповідь, Трамп розпорядився, щоб Гордон Д. Сондленд, засновник готельної мережі, яка пожертвувала $1 млн на інавгураційний комітет президента, відкликати його з поста посла в Європейському Союзі.

Кількома годинами раніше він звільнив радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який також свідчив у розслідуванні імпічменту.

Сондленд зважено сприйняв свою відставку, підтвердивши, що його звільнили без будь-яких заперечень.

"Сьогодні мені повідомили, що президент має намір негайно відкликати мене з посади посла Сполучених Штатів в Європейському Союзі", - сказав він у заяві через кілька годин після звільнення підполковника Віндмана.

"Я вдячний президенту Трампу за надану мені можливість служити, держсекретареві Помпео за його послідовну підтримку і винятковим і відданим професіоналам в Місії США при Європейському Союзі" – заявив Сондленд.

Сондленд і Віндман були ключовими свідками на слуханнях щодо імпічменту Палати представників. Сондленд, який був глибоко залучений в зусилля зі створення тиску на Українуз метою розслідування проти супротивників Трампа, свідчив, що "ми слідували вказівкам президента" і що "всі були в курсі". Підполковник Віндман, який був присутній під час телефонної розмови Трампа з президентом України 25 липня, свідчив, що це було "непристойно для президента" змушувати іноземну країну розслідувати справу політичного опонента.