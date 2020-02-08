Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп звільнив посла в ЄС, який свідчив проти нього в рамках імпічменту

Субота, 8 лютого 2020, 12:05
Трамп звільнив посла в ЄС, який свідчив проти нього в рамках імпічменту

Президент США Дональд Трамп звільнив посла в ЄС Гордона Сондленда, який свідчив проти нього під час розгляду в Палаті представників питання імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Окрилений власним виправданням у Сенаті і повний рішучості завдати удару у відповідь, Трамп розпорядився, щоб Гордон Д. Сондленд, засновник готельної мережі, яка пожертвувала $1 млн на інавгураційний комітет президента, відкликати його з поста посла в Європейському Союзі.

Кількома годинами раніше він звільнив радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який також свідчив у розслідуванні імпічменту.

Сондленд зважено сприйняв свою відставку, підтвердивши, що його звільнили без будь-яких заперечень.

"Сьогодні мені повідомили, що президент має намір негайно відкликати мене з посади посла Сполучених Штатів в Європейському Союзі", - сказав він у заяві через кілька годин після звільнення підполковника Віндмана.

"Я вдячний президенту Трампу за надану мені можливість служити, держсекретареві Помпео за його послідовну підтримку і винятковим і відданим професіоналам в Місії США при Європейському Союзі" – заявив Сондленд.

Сондленд і Віндман були ключовими свідками на слуханнях щодо імпічменту Палати представників. Сондленд, який був глибоко залучений в зусилля зі створення тиску на Українуз метою розслідування проти супротивників Трампа, свідчив, що "ми слідували вказівкам президента" і що "всі були в курсі". Підполковник Віндман, який був присутній під час телефонної розмови Трампа з президентом України 25 липня, свідчив, що це було "непристойно для президента" змушувати іноземну країну розслідувати справу політичного опонента.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАімпічмент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: