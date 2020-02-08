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Троє українців у Боснії протягом 53 годин "обчистили" 23 банкомати Сбербанку

Субота, 8 лютого 2020, 15:00
Троє українців у Боснії протягом 53 годин обчистили 23 банкомати Сбербанку

У Боснії трьом громадянам України знадобилося лише 53 години, щоб пограбувати 23 банкомати російського Сбербанку, викравши 2,7 млн конвертовних марок (більше 37 млн грн).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Zurnal.

Підозрюваним вдалося "обчистити" щонайменше 23 банкомати Сбербанку в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукаваці, Кладані, Вогоше, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджичі, Іліжі, Мостарі, Читлуці, Зеніці, Какані і, нарешті, в Біхачі.

Хоча вони спустошили деякі банкомати протягом робочого дня в п'ятницю, російський Сбербанк нічого не помітив і тільки в понеділок, на наступний день після того, як поліція заарештувала двох з трьох українців, вони послали повідомлення в банківське агентство, що з їхніх банкоматів зникли 2,7 мільйона конвертовних марок. 

Офіційно Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в'їхали в Боснію і Герцеговину з Сербії через прикордонний перехід у Зворнику зранку 31 січня.

Два дні потому, 2 лютого Бойко і Зайцев були заарештовані після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила. Титаренку вдалося сховатися, і поліцейські органи БіГ мають інформацію, що він в'їхав в Угорщину днем пізніше. Правоохоронці знайшли близько 100 тисяч марок у Зайцева і Бойка, а решта 2,6 мільйона марок, які, за даними Сбербанку, пропали безвісти, досі не знайдені. Заарештовані українці не співпрацюють з поліцією і не розкривають подробиць і причин своїх дій.

Пограбовані банкомати належать фірмі Payten.  Її обладнанням користуються і інші банки в Боснії, але зловмисники грабували лише Сбербанк.

"Українська правда" у Threads

Теми: Босніягроші
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