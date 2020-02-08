Колишні поліцейські організували нарколабораторію на Київщині

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Субота, 8 лютого 2020, 16:47
СБУ

Служба безпеки України ліквідувала на Київщині потужну нарколабораторію, яку організували колишні працівники поліції.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "У межах розпочатого кримінального провадження, оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес колишні працівники поліції. Вони облаштували нарколабораторію на околиці Обухова у промисловому приміщенні.

На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 амфетаміну. "Товар" наркоділки збували дилерам по всій території України. За отримані гроші учасники угруповання купували будинки, квартири та елітні авто".

Деталі: Під час проведення обшуків за місцем знаходження підпільного "виробництва", правоохоронці вилучили понад 2 кілограми метадону, 3,5 кг амфетаміну. Вартість наркотиків на чорному ринку складає 4,9 мільйона гривень.

 

Також виявлено 4,7 кг метадону в рідкому стані, який перебував у процесі обробки, велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.

Співробітники спецслужби затримали у нарколабораторії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, трьох учасників угруповання. Серед них двоє організаторів – колишніх поліцейських.

 

Триває досудове слідство за ст. 207 Кримінального кодексу України. вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Продовжуються слідчі дії для документування та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників угруповання.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Київської прокуратури №1.

Українська правда
Теми: поліція СБУ


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