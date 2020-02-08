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Главі МЗС Данії на Донбасі показали КПВВ і розповіли, як бойовики порушують Мінськ

Субота, 8 лютого 2020, 15:51
Главі МЗС Данії на Донбасі показали КПВВ і розповіли, як бойовики порушують Мінськ
пресцентр ООС

Глава МЗС Королівства Данії Єппе Кофод відвідав район проведення операції Об’єднаних сил та відвідав КПВВ "Майорське". 

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил 

Дослівно: "Заступник командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак повідомив, що російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та не припиняють обстріли наших позицій з важкого озброєння".

"Також зафіксовані непоодинокі випадки порушення режиму "Тиша" на окремих ділянках розведення військ, де ворог вів провокаційні обстріли", - заявив Ганущак. 

Деталі: Члени делегації відвідали КПВВ "Майорське", де їх поінформували про особливості функціонування КПВВ та ознайомили з порядком проведення контрольних операцій щодо осіб, які перетинають лінію розмежування. 

 
 
усі фото - пресцентр ООС

Що передувало: 

Раніше глава МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що планує відвідати зону проведення ООС. 

Копод наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Українська правда
Теми: ДонбасООСМінські угоди
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