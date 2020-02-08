Главі МЗС Данії на Донбасі показали КПВВ і розповіли, як бойовики порушують Мінськ

Глава МЗС Королівства Данії Єппе Кофод відвідав район проведення операції Об’єднаних сил та відвідав КПВВ "Майорське".

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил

Дослівно: "Заступник командувача ООС генерал-майор Віктор Ганущак повідомив, що російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та не припиняють обстріли наших позицій з важкого озброєння".

"Також зафіксовані непоодинокі випадки порушення режиму "Тиша" на окремих ділянках розведення військ, де ворог вів провокаційні обстріли", - заявив Ганущак.

Деталі: Члени делегації відвідали КПВВ "Майорське", де їх поінформували про особливості функціонування КПВВ та ознайомили з порядком проведення контрольних операцій щодо осіб, які перетинають лінію розмежування.

усі фото - пресцентр ООС

Що передувало:

Раніше глава МЗС Данії Єппе Кофод заявив, що планує відвідати зону проведення ООС.

Копод наголосив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та агресію на Донбасі і на всіх переговорах підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.