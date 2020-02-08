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ООС: Бойовики стріляли один раз, але із забороненої "Мінськом" артилерії

Субота, 8 лютого 2020, 17:29
ООС: Бойовики стріляли один раз, але із забороненої Мінськом артилерії

У суботу збройні формування РФ порушили режим припинення вогню один раз, застосувавши заборонене Мінськом озброєння поблизу н.п. Оріхове.

Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил 

Деталі: За даними штабу, бойовики вели вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, випустивши 12 снарядів, та з мінометів калібру 120 мм (16 мін).

8 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Дослівно: "На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму "Тиша". 

Українська правда
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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