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Теніс: Збірна України перемогла Естонію і вийшла у плей-офф Світової групи

Субота, 8 лютого 2020, 18:06
Теніс: Збірна України перемогла Естонію і вийшла у плей-офф Світової групи
фото - ФТУ

Україна здобула перемогу над Естонією з рахунком 2:1 у матчі за вихід у плей-офф Кубку Федерації-2020, що відбудеться у квітні.  

Джерело: Федерація тенісу України, Sport.ua

Деталі: Перемогу українській збірній принесли Даяна Ястремська та Марта Костюк, які 8 лютого виграли пару проти представниць Естонії Анетт Контавейт та Єлени Малигіної на турнірі Кубку Федерації у першій групі Євро-Африканської зони, що пройшов у Талліні. 

У парному матчі Ястремська та Костюк впевнено переграли естонську пару 6:2, 6:0.

У першому матчі фіналу Ястремська впевнено перемогла Олену Малигіну з рахунком 6:3, 6:1. Українка впоралася із завданням менше ніж за одну годину.

У другому матчі Світоліна програла другий матч фіналу Анетт Контавейт у трьох сетах з рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

У квітні в раунді плей-офф Україна візьме участь у розіграші путівок в кваліфікацію Кубка Федерації-2021.

Даяна Ястремська та Марта Костюк виграли пару, Україна перемогла Естонію - 2:1
Даяна Ястремська та Марта Костюк виграли пару, Україна перемогла Естонію - 2:1

Що передувало:

6 лютого у турнірі Кубка Федерацій збірна України за один день здобула три перемоги, не віддавши суперницям жодного сету.

Українська правда

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Теми: спортУкраїна
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