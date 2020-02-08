Теніс: Збірна України перемогла Естонію і вийшла у плей-офф Світової групи

Україна здобула перемогу над Естонією з рахунком 2:1 у матчі за вихід у плей-офф Кубку Федерації-2020, що відбудеться у квітні.

Джерело: Федерація тенісу України, Sport.ua

Деталі: Перемогу українській збірній принесли Даяна Ястремська та Марта Костюк, які 8 лютого виграли пару проти представниць Естонії Анетт Контавейт та Єлени Малигіної на турнірі Кубку Федерації у першій групі Євро-Африканської зони, що пройшов у Талліні.

У парному матчі Ястремська та Костюк впевнено переграли естонську пару 6:2, 6:0.

У першому матчі фіналу Ястремська впевнено перемогла Олену Малигіну з рахунком 6:3, 6:1. Українка впоралася із завданням менше ніж за одну годину.

У другому матчі Світоліна програла другий матч фіналу Анетт Контавейт у трьох сетах з рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

У квітні в раунді плей-офф Україна візьме участь у розіграші путівок в кваліфікацію Кубка Федерації-2021.